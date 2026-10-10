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Trump still deciding whether to livestream Nidal Hasan execution

President Donald Trump said he's still deciding whether to livestream the execution of Nidal Hasan over the slaying of 13 people at Fort Hood.

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