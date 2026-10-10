Trump still deciding whether to livestream Nidal Hasan execution

President Donald Trump said he's still deciding whether to livestream the execution of Nidal Hasan over the slaying of 13 people at Fort Hood.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым