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Новая система вознаграждений: доплаты за наставничество на рабочих местах

Новая система вознаграждений: доплаты за наставничество на рабочих местах

Новая система вознаграждений: доплаты за наставничество на рабочих местах Татьяна СергееваВ России будут доплачивать тем сотрудникам предприятий, которые берут наставничество над новыми сотрудниками предприятий.

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