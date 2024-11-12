Новая система вознаграждений: доплаты за наставничество на рабочих местах Татьяна СергееваВ России будут доплачивать тем сотрудникам предприятий, которые берут наставничество над новыми сотрудниками предприятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии