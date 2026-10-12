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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йокич оценил свой пас в матче с «Ютой»: «Наверное, это была лучшая передача за всю мою карьеру»

Никола Йокич прокомментировал эффектную передачу из-за спины на Кэмерона Джонсона в предсезонном матче « Денвера » против «Юты».

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