В Госдуме разрабатывают ГОСТ по тюбингам

В Госдуме занимаются разработкой нового ГОСТа, касающегося тюбингов-ватрушек. Поводом стала высокая травмоопасность такого зимнего развлечения, передает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета нижней палаты по защите семьи Татьяну Буцкую.
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