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Царьград

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Подмосковье вошло в топ-3 по брони загородного жилья на осень

Подмосковье вошло в топ-3 по брони загородного жилья на осень

Московская область заняла второе место по числу бронирований загородного жилья на осень 2026 года с долей 11,6%, уступив только Краснодарскому краю (11,9%).

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