По случаю 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады вечером 27 января небо над площадью Победы будет озарено лучами прожекторов, установленных на высотках Московского проспекта.
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По случаю 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады вечером 27 января небо над площадью Победы будет озарено лучами прожекторов, установленных на высотках Московского проспекта.