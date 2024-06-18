Киркоров объяснил отмену концертов на Юге России

Ежегодно во время курортного сезона российские артисты массово выступают на Юге России. В этот раз в пляжные города обещают приехать Николаев, Лазарев и Лепс, но привычных афиш с Филиппом Киркоровым в регионе нет.
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