Минздрав Гондураса подтвердил выплату заработной платы врачам

Министерство здравоохранения Гондураса уже начало выплачивать заработную плату четыре месяца назад, заявил председатель Национальной ассоциации медсестер и вспомогательных медсестер Гондураса Хосуэ Орельяна 28 апреля, сообщает Proceso Digital.
Министерство здравоохранения Гондураса уже начало выплачивать заработную плату четыре месяца назад, заявил председатель Национальной ассоциации медсестер и вспомогательных медсестер Гондураса Хосуэ Орельяна 28 апреля, сообщает Proceso Digital.
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