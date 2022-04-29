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Минздрав Гондураса подтвердил выплату заработной платы врачам

Минздрав Гондураса подтвердил выплату заработной платы врачам

Министерство здравоохранения Гондураса уже начало выплачивать заработную плату четыре месяца назад, заявил председатель Национальной ассоциации медсестер и вспомогательных медсестер Гондураса Хосуэ Орельяна 28 апреля, сообщает Proceso Digital.

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