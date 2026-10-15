Не все продукты можно давать кошкам, рассказал биолог Юрий Мануков.«Не рекомендуется давать кошкам мясо с костями: их осколки способны повредить пищеварительную систему, что может привести к перитониту или другим серьёзным проблемам.
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