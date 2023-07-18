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«Аль-Хилаль» готов предложить 50 млн евро за Луиса Диаса. «Ливерпуль» вряд ли продаст вингера за эту сумму (Record)

В трансфере 26-летнего футболиста заинтересован «Аль-Хилаль». По информации Record, главный тренер команды из Эр-Рияда Жорже Жезуш очень хочет видеть Диаса в составе, а клуб готов предложить «Ливерпулю» 50 миллионов евро.

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