В Свердловской области более 13 тысяч работающих отцов ежемесячно получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет, при этом они могут продолжать трудиться на полную ставку без потери выплаты.
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