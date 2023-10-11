В коттедже смолянина за неуплату отключили газ

Он не оплачивал голубое топливо и не предоставлял показания счетчиков. Специалисты «Газпром межрегионгаз Смоленск» и «Газпром газораспределение Смоленск» вместе с представителями судебных приставов ограничили поставки газа в коттедж неплательщика.