В коттедже смолянина за неуплату отключили газ

Он не оплачивал голубое топливо и не предоставлял показания счетчиков. Специалисты «Газпром межрегионгаз Смоленск» и «Газпром газораспределение Смоленск» вместе с представителями судебных приставов ограничили поставки газа в коттедж неплательщика.
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