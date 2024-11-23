Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украина манит Трампа доступом к критически важным ресурсам

Украина манит Трампа доступом к критически важным ресурсам

США готовят масштабную программу, связанную с полезными ископаемыми на Украине. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил гендиректор украинской титанодобывающей компании Велта Андрей Бродский.

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