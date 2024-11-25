Синоптик Вильфанд: на Урале и в Сибири будет аномально тепло

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью ТАСС рассказал, что в ближайшие дни в ряде регионов РФ прогнозируется аномально теплая погода с температурой, превышающей климатическую норму на 12-20 градусов.
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