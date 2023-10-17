Глава Республики Крым сообщил об уничтожении восьми БПЛА противника на подлёте к полуострову

На фоне резкого снижения наступательных действий на фронте из-за огромных потерь в живой силе и технике, ВСУ пытаются компенсировать неудачи в разрекламированном контрнаступлении террористическими атаками на инфраструктуру российских регионов.
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