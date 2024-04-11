Apple добавит ИИ во все компьютеры Mac с помощью процессоров M4 — некоторые предс...

Apple добавит ИИ во все компьютеры Mac с помощью процессоров M4 — некоторые представят уже в этом годуКомпания Apple готовится обновить всю линейку компьютеров Mac новыми процессорами серии M4, в которых акцент будет сделан на технологии ИИ, утверждает Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg.