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Apple добавит ИИ во все компьютеры Mac с помощью процессоров M4 — некоторые предс...

Apple добавит ИИ во все компьютеры Mac с помощью процессоров M4 — некоторые предс...

Apple добавит ИИ во все компьютеры Mac с помощью процессоров M4 — некоторые представят уже в этом годуКомпания Apple готовится обновить всю линейку компьютеров Mac новыми процессорами серии M4, в которых акцент будет сделан на технологии ИИ, утверждает Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg.

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