Учёные выяснили, что распространение коронавируса началось с рынка Хуанань в китайском городе Ухань. Исследователи определили два варианта распространения COVID-19: либо от кого-то из животных к человеку, либо его занесли на рынок сами люди.
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