Крещение Господне отпраздновали в миллеровской организации Всероссийского общества слепых

Прошло социокультурное мероприятие для людей с ограниченными возможностями из Миллеровских организаций РОО ВОС и РОО ВОИ в кабинете реабилитации Миллеровской Местной организации Ростовской областной организации Всероссийского общества слепых по улице Луначарского, дом 3.
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