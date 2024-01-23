Крещение Господне отпраздновали в миллеровской организации Всероссийского общества слепых

Прошло социокультурное мероприятие для людей с ограниченными возможностями из Миллеровских организаций РОО ВОС и РОО ВОИ в кабинете реабилитации Миллеровской Местной организации Ростовской областной организации Всероссийского общества слепых по улице Луначарского, дом 3.