Почему рейс Пулково – Душанбе задержали на семь часов: в дело вмешалась прокуратура

233 пассажира ожидали все это время в аэропорту Пулково.Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку из-за несоблюдения прав пассажиров в Пулково, которые собирались вылетать в Душанбе днем 25 октября.
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