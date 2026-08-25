Осуждена бывшая сотрудница УрФУ, создавшая схему по незаконной легализации мигрантов

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему директору Центра по приему экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Уральского федерального университета Наталье Ковалевой, которая с сообщниками разработала схему незаконной легализации мигрантов.