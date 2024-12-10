ВСУ начали вывод войск из Курахово, не дожидаясь приказа командования

Подразделения украинской армии, которые до последнего пытались сдерживать продвижение ВС РФ в Курахово, накануне вечером начали отход из города в промышленную зону, расположенную на западной окраине Курахово.
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