Волгоград могут переименовать в Сталинград вслед за аэропортом к юбилею Иосифа Сталина

vagas Karlito Давно пора переименовать! Наши деды сражались за Сталинград!

Алексей Тан Наши деды СРАЖАЛИСЬ.. за свою землю, родных и близких.... за свою РОДИНУ.... а не за сталинград.... он был полностью разрушен.... и город заново, отстроили на месте города Царицын.