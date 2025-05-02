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Волгоград могут переименовать в Сталинград вслед за аэропортом к юбилею Иосифа Сталина

Волгоград могут переименовать в Сталинград вслед за аэропортом к юбилею Иосифа Сталина

БлокнотРУ Аэропорт переименовали после того, как губернатор Андрей Бочаров передал президенту идею ветеранского сообщества и участников СВО Аэропорт Волгоград-Гумрак решением президента РФ был переименован 29 апреля в Аэропорт «Сталинград».

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Комментарии
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vagas Karlito
Давно пора переименовать! Наши деды  сражались за Сталинград!
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19 час.
Алексей Тан
Наши деды СРАЖАЛИСЬ.. за свою землю, родных и близких.... за свою РОДИНУ.... а не за сталинград.... он был полностью разрушен.... и город заново, отстроили на месте города Царицын.
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19 час.
vagas Karlito
Это всё слова! Сама битва называлась Сталинградской! Потому  что   в эпицентре её и был разрушенный  Сталинград!
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18 час.
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