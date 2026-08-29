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Здесь нельзя сбавлять скорость ни на секунду

Здесь нельзя сбавлять скорость ни на секунду

На видео запечатлён редкий момент погони хищника за молодой импалой на грунтовой дороге в африканской саванне.

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