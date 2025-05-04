У недорогого кроссовера GAC GS4 появится полный привод в России

Портал «Китайские автомобили» выяснил, что летом линейка «четвёрок» на нашем рынке расширится. В России GAC добавит модели полноприводную трансмиссию, которая станет своего рода эксклюзивом: в Поднебесной у всех GS4 передние ведущие колёса.
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