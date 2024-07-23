Доцент из Тимирязевки вывела в пробирке секвойю и выиграла научный грант

Молодая ученая, доцент кафедры биотехнологии Рима Киракосян вошла в число победителей грантового конкурса на проведение исследований в рамках Президентской программы исследовательских проектов, сообщила пресс-служба РГАУ-МСХА имени К.
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