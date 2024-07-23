Разумовский вес...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Разумовский вестник

5 подписчиков

Доцент из Тимирязевки вывела в пробирке секвойю и выиграла научный грант

Молодая ученая, доцент кафедры биотехнологии Рима Киракосян вошла в число победителей грантового конкурса на проведение исследований в рамках Президентской программы исследовательских проектов, сообщила пресс-служба РГАУ-МСХА имени К.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх