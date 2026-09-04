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Транспортный коллапс: Кличко признал, что затяжные тревоги парализовали столицу

Транспортный коллапс: Кличко признал, что затяжные тревоги парализовали столицу

Власти Киева вынуждены экстренно менять схему работы общественного транспорта, поскольку затяжные воздушные тревоги фактически парализовали жизнедеятельность города, посетовал мэр Виталий Кличко, передает "Суспильное" .

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