Чиновника обладминистрации оштрафовали за несвоевременный ответ на запрос гражданина

Заместитель руководителя Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области был привлечён к административной ответственности за невыполнение правил работы с обращением граждан.
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