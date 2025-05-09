Мерц сравнил проект коммюнике ЕС и предложение Трампа о перемирии

В Евросоюзе подготовили проект коммюнике, похожий на предложение президента США о перемирии. Об этом на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Антониу Коштой объявил новый канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщил ТАСС.
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