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Новости Омска

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К месту пожара в омских Нефтяниках прибыл пожарный поезд со станции Комбинатская

К месту пожара в омских Нефтяниках прибыл пожарный поезд со станции Комбинатская, еще один отправят со станции Омск пассажирский, сообщили в МЧС.

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