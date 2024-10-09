Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 159 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Харченко Александр
    Он может рассчитать только длину дорожкиReuters: Зеленски...
  • Александр
    в храмах сейчас религиозные бесы  расплодились!!!!В Челябинске семь...
  • Владимир Морж
    Это всё разрабатывалось ещё в 90-е. Но потом все авиакомпании перешли на западные гнилые системы, которые все данные ...В 2025 году «Аэро...

РИАН: Песков назвал полной ерундой движение квадроберов

РИАН: Песков назвал полной ерундой движение квадроберов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал движение квадроберов «полной ерундой». Он выразил свое мнение относительно этого нового популярного среди детей направления, при котором они надевают маски животных и копируют их поведение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Моргунов
МОЧИТЬ, ПОКА НА ГАЗОНЫ СРАТЬ НЕ СТАЛИ !!!!!
Ответить
16 час.
Влад Владимиров
Это , увы, своеобразное психологическое заболевание... Поэтому этому явлению взрослым людям  потакать , я думаю, не стОит... Иначе оно будет прогрессировать, влияя на их сознание... Ведь, даже  не вытащенная вовремя заноза, является источником гноя...
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх