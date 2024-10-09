РИАН: Песков назвал полной ерундой движение квадроберов

Влад Владимиров

Это , увы, своеобразное психологическое заболевание... Поэтому этому явлению взрослым людям потакать , я думаю, не стОит... Иначе оно будет прогрессировать, влияя на их сознание... Ведь, даже не вытащенная вовремя заноза, является источником гноя...