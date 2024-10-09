Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал движение квадроберов «полной ерундой». Он выразил свое мнение относительно этого нового популярного среди детей направления, при котором они надевают маски животных и копируют их поведение.
РИАН: Песков назвал полной ерундой движение квадроберов
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
МОЧИТЬ, ПОКА НА ГАЗОНЫ СРАТЬ НЕ СТАЛИ !!!!!
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16 час.
Влад Владимиров
Это , увы, своеобразное психологическое заболевание... Поэтому этому явлению взрослым людям потакать , я думаю, не стОит... Иначе оно будет прогрессировать, влияя на их сознание... Ведь, даже не вытащенная вовремя заноза, является источником гноя...
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15 час.
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