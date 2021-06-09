Ли Кэцян провел переговоры с премьер-министром Узбекистана А. Ариповым

Пекин, 8 июня /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня по видеосвязи провел переговоры со своим узбекским коллегой Абдуллой Ариповым, заявив о готовности работать с Узбекистаном для выведения двусторонних отношений на новую ступень.