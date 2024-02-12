Подразделение БПЛА уничтожило украинскую гаубицу М777 производства США

Подразделение беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки войск «Днепр» уничтожило три орудия полевой артиллерии и минометную секцию украинских боевиков на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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