На Пэта Гелсингера и других руководителей Intel подали в суд из-за провала прои...

На Пэта Гелсингера и других руководителей Intel подали в суд из-за провала производственного бизнесаОжидания инвесторов, связанные с реструктуризацией Intel, которую затеял в 2022 году теперь уже бывший генеральный директор Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger), до сих пор себя не оправдали.