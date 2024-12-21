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На Пэта Гелсингера и других руководителей Intel подали в суд из-за провала прои...

На Пэта Гелсингера и других руководителей Intel подали в суд из-за провала прои...

На Пэта Гелсингера и других руководителей Intel подали в суд из-за провала производственного бизнесаОжидания инвесторов, связанные с реструктуризацией Intel, которую затеял в 2022 году теперь уже бывший генеральный директор Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger), до сих пор себя не оправдали.

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