БлокнотРУ Командир отряда БАРС «Сармат» и сенатор от Запорожья Дмитрий Рогозин жестко высказался про протрампистские настроения некоторых российских политиков.
«Прекратите быть наивными дурачками»: Рогозин раскритиковал СМИ за проамериканскую риторику
Комментарии
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Александр Батт
США рвутся к мировому господству. У них на пути ЕС, Китай, Россия и Индия. Поэтому США мечтают, ОСТАВАЯСЬ В СТОРОНЕ, спровоцировать большую ракетно-ядерную войну МЕЖДУ странами Евразии, чтобы разом избавиться от всех конкурентов и кредиторов, которые в этой войне сгорят. Тогда США добьются вожделенного для них мирового господства.
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4 час.
Семен Демин
Рогозин стократ прав. Но в России правят олигархи, которые ради денег сдадут все. Сейчас для них подходящий шанс.
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3 час.
Владимир Алтайцев
ловко чистят комменьтарии.
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1 час.
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