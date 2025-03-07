«Прекратите быть наивными дурачками»: Рогозин раскритиковал СМИ за проамериканскую риторику

Александр Батт

США рвутся к мировому господству. У них на пути ЕС, Китай, Россия и Индия. Поэтому США мечтают, ОСТАВАЯСЬ В СТОРОНЕ, спровоцировать большую ракетно-ядерную войну МЕЖДУ странами Евразии, чтобы разом избавиться от всех конкурентов и кредиторов, которые в этой войне сгорят. Тогда США добьются вожделенного для них мирового господства.