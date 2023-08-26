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К нам едет «ревизор» - власти Таджикистана начали проверки условий проживания в России их гастарбайтеров

К нам едет «ревизор» - власти Таджикистана начали проверки условий проживания в России их гастарбайтеров

Как сообщают СМИ, ссылаясь на заявление Министерства труда, миграции и занятости Таджикистана, в пять крупных городов России отправлены специальные рабочие группы, которые займутся проверкой условий проживания уехавших на заработки соотечественников.

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Комментарии
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Tania Еременко
А наши отправили комиссию в Таджикистан, чтобы узнать, как таджики относятся к русским? У меня там живет подруга - знаю. Не нравятся наши условия - как говорят хохлы:- &quot;Чемодан, вокзал, аул или кишлак&quot;.
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9 час.
Елена Филиппова
А не отправить ли &quot;Вагнер&quot; в Таджикистан дабы проверить, как там живётся этническим русским? Как говорится:&quot; Как вы нам - так и мы вам.&quot;
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9 час.
ВС
&quot;...включены представители различных министерств Таджикистана..&quot;  Министерств  много, а экономики нет, поступлений в бюджет нет. Вот блин нахлебнички!!  Если Таджикистан для таджиков, то зачем же тогда вы прётесь в Россию?! Хотели же быть суверенными, так будьте ими! Живите в своём средневековье, пасите баранов, трахайте любимых ишаков и в перерывах  изучайте уровень жизни не мигрантов  в России, а своих дехкан.
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8 час.

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