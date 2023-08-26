Как сообщают СМИ, ссылаясь на заявление Министерства труда, миграции и занятости Таджикистана, в пять крупных городов России отправлены специальные рабочие группы, которые займутся проверкой условий проживания уехавших на заработки соотечественников.
К нам едет «ревизор» - власти Таджикистана начали проверки условий проживания в России их гастарбайтеров
Комментарии
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Tania Еременко
А наши отправили комиссию в Таджикистан, чтобы узнать, как таджики относятся к русским? У меня там живет подруга - знаю. Не нравятся наши условия - как говорят хохлы:- "Чемодан, вокзал, аул или кишлак".
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9 час.
Елена Филиппова
А не отправить ли "Вагнер" в Таджикистан дабы проверить, как там живётся этническим русским? Как говорится:" Как вы нам - так и мы вам."
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9 час.
ВС
"...включены представители различных министерств Таджикистана.." Министерств много, а экономики нет, поступлений в бюджет нет. Вот блин нахлебнички!! Если Таджикистан для таджиков, то зачем же тогда вы прётесь в Россию?! Хотели же быть суверенными, так будьте ими! Живите в своём средневековье, пасите баранов, трахайте любимых ишаков и в перерывах изучайте уровень жизни не мигрантов в России, а своих дехкан.
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8 час.
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