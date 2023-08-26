К нам едет «ревизор» - власти Таджикистана начали проверки условий проживания в России их гастарбайтеров

Tania Еременко А наши отправили комиссию в Таджикистан, чтобы узнать, как таджики относятся к русским? У меня там живет подруга - знаю. Не нравятся наши условия - как говорят хохлы:- "Чемодан, вокзал, аул или кишлак".

Елена Филиппова А не отправить ли "Вагнер" в Таджикистан дабы проверить, как там живётся этническим русским? Как говорится:" Как вы нам - так и мы вам."