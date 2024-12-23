Китай заказал миллион дронов-камикадзе НОАК, делая выводы из украинского конфликта, решила форсированными темпами нарастить парк беспилотников.
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Китай заказал миллион дронов-камикадзе НОАК, делая выводы из украинского конфликта, решила форсированными темпами нарастить парк беспилотников.
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