В Крыму цены на топливо в следующем году будут практически как в Краснодаре

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал ситуацию с ценами на топливо в республике. Он признал, что стоимость горючего в Крыму выше, чем в других регионах России, объяснив это логистическими трудностями, связанными со СВО.
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