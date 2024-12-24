Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

78 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Надолго ли сядет и в каких условиях будет чалиться?Крымчанин, пропис...
  • ИгорьОвчаренко
    В Советские времена в таких трусах на ринг не вышел бы ни кто. Стыдуха .Мужики потеряли  чувство своего достоинства...Боксер из Крыма з...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Сколько еще идиотов лохов отдадут свои деньгиПенсионерка из Ни...

В Крыму цены на топливо в следующем году будут практически как в Краснодаре

В Крыму цены на топливо в следующем году будут практически как в Краснодаре

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал ситуацию с ценами на топливо в республике. Он признал, что стоимость горючего в Крыму выше, чем в других регионах России, объяснив это логистическими трудностями, связанными со СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх