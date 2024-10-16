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Обстановка на месте утечки воды из трубы ГУП «ТЭК» на Планерной

Обстановка на месте утечки воды из трубы ГУП «ТЭК» на Планерной

Читатели Мойки78 вечером 16 октября прислали фото с места коммунальной аварии на Планерной улице. Фото: читатель Мойки78 Ролан Чепель Фото: читатель Мойки78 Ролан Чепель Фото: читатель Мойки78 Ролан Чепель Днем утечка кипятка произошла в ходе промывки труб на Богатырском проспекте.

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