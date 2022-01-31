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«Колорадо» выиграл 10-й матч подряд и лидирует в общей таблице НХЛ

«Колорадо» обыграл «Баффало» (4:1) в матче чемпионата НХЛ, одержав 10-ю победу подряд. Также «Эвеланш» продлили домашнюю победную серию до 18 игр.

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