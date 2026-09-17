В Салехарде начал работу Центр общественного наблюдения за выборами

В столице Ямала начал работу Центр общественного наблюдения за выборами. С 18 сентября операторы, ранее работавшие во время президентской кампании, перейдут на круглосуточный режим контроля за трансляциями с избирательных участков.
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