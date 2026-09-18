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Гуманоидный робот впервые заходит в незнакомый дом и сразу начинает работать: Figure показала модель Helix 2.5

Гуманоидный робот впервые заходит в незнакомый дом и сразу начинает работать: Figure показала модель Helix 2.5

Новая нейросеть позволяет роботу выполнять сложные бытовые задачи без предварительного обучения конкретной обстановке или предметам Компания Figure представила новую версию нейросети для гуманоидных роботов — Helix 2.

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