Ради мечты рискнул: в России школьник вырастил в гараже тюльпаны и заработал миллионы Алиса БронскаяВ мастерстве сельского хозяйства проявил себя 14-летний Даниил Крушницкий из Сертолово, Ленинградская область.
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