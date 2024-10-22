PAC поддержал Теда Круза в связи с началом досрочного голосования в Техасе

Руководители криптодобывающих компаний запустили рекламную кампанию в поддержку Теда Круза Комитет политических действий (PAC), поддерживаемый руководителями криптовалютной индустрии, запустил рекламные кампании в поддержку кандидатов-республиканцев, поскольку в США стартовало досрочное голосование на предстоящих в ноябре выборах.
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