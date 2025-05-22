Страна и люди
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Страна и люди

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Культура как инструмент диалога: в Москве открылся «Интермузей»

Культура как инструмент диалога: в Москве открылся «Интермузей»

Москва превратилась в мировой музейный центр. На шести столичных площадках проходит международный фестиваль «Интермузей», на который приехали четыре с половиной тысячи специалистов из почти 30 стран, включая Италию, Бразилию, Египет и регион Латинской Америки.

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