Культура как инструмент диалога: в Москве открылся «Интермузей»

Москва превратилась в мировой музейный центр. На шести столичных площадках проходит международный фестиваль «Интермузей», на который приехали четыре с половиной тысячи специалистов из почти 30 стран, включая Италию, Бразилию, Египет и регион Латинской Америки.
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