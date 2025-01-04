"Реальный мужик". На Западе оценили честь и отвагу российского солдата

Игорь Максаков

Капитализм это утопия для всего мира. Он всё больше с каждым годом перерождается в недочеловеческий образ. Вот так в угоду нескольким сотням тысяч богатых господ негодяев, весь мир сейчас полыхает синим пламенем, но это начало, которое развивается всё более стремительно в глобальный и не только во внешний конфликт, но и внутри уже практически вот всех капиталистических странах развивается раковая опухоль, которая начинает уничтожать их население. Пока был СССР и капиталистический мир, было тихо и спокойно, более или менее, а сейчас мир уже не понимает. что такое хорошо и что такое плохо и стали превращаться в пидерастов, лесбиянок и трансгендеров, потому, как идеология золотого тельца не выдерживает критики. Всё скоро закончиться полным, но в лучшем случае не совсем, исчезновением человечества. Мир социализма придумали великие люди, они ещё в те времена предвидели всю эту безобразную утопию, но силы зла пока одерживают победу над оставшимся небольшим добром. Но с нами Бог и Победа будет за нами. А потом с олигархами и капиталистами разберёмся на площадях с помощью перекладин и грузовиков с открытыми бортами!