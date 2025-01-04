Невероятный момент: раненый украинский солдат и его российский противник эмоционально обмениваются заверениями во взаимном уважении.
"Реальный мужик". На Западе оценили честь и отвагу российского солдата
Комментарии
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Николай Герасименко
Этот боец показал, чем отличается российский солдат от укронациста. Наши никогда не добивают и не издеваются над побеждёнными, как это делают бандеровцы с нашими пленными, о чем даже в ООН уже отмечают.
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13 час.
Игорь Максаков
Капитализм это утопия для всего мира. Он всё больше с каждым годом перерождается в недочеловеческий образ. Вот так в угоду нескольким сотням тысяч богатых господ негодяев, весь мир сейчас полыхает синим пламенем, но это начало, которое развивается всё более стремительно в глобальный и не только во внешний конфликт, но и внутри уже практически вот всех капиталистических странах развивается раковая опухоль, которая начинает уничтожать их население. Пока был СССР и капиталистический мир, было тихо и спокойно, более или менее, а сейчас мир уже не понимает. что такое хорошо и что такое плохо и стали превращаться в пидерастов, лесбиянок и трансгендеров, потому, как идеология золотого тельца не выдерживает критики. Всё скоро закончиться полным, но в лучшем случае не совсем, исчезновением человечества. Мир социализма придумали великие люди, они ещё в те времена предвидели всю эту безобразную утопию, но силы зла пока одерживают победу над оставшимся небольшим добром. Но с нами Бог и Победа будет за нами. А потом с олигархами и капиталистами разберёмся на площадях с помощью перекладин и грузовиков с открытыми бортами!
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12 час.
Скиф Туран
Война на Украине, преследует совсем не те цели, которые декларирует Запад. Жидовка Хилари Клинтон выразила мнение теневого мирового правительства. Она заявила: «Соединенные Штаты Европы обязаны занять ту территорию, на которой государственность ушла в кому, без перспективы выздоровления. На сегодня это, естественно, Украина, занимающая значительную и экономически выгодную территорию, которой местная власть не может рационально управлять уже четверть века, и на которой весь мир год от года наблюдает лишь прогрессивный рост социальной, государственной, демографической и экономической деградации». В заключение сего откровенного признания Хилари добавила «оптимистических нот»: «Надеюсь, что Соединенные Штаты Европы сумеют достойно заменить эти недогосударственные недоразумения на европейской площадке.» Хилари обещает – некоторую часть местных будет выселена на Ближний Восток и в страны Африки остальных видимо ждёт судьба американских индейцев и палестинских беженцев . ЧТОБЫ УЦЕЛЕТЬ КАК ЛИЧНОСТИ, УКРАИНЦЫ ДОЛЖНЫ МОЛИТЬ БОГА, ЧТОБЫ РОССИЯ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ ПОБЕДИЛА В ВОЙНЕ.
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8 час.
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