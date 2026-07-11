🧯Пожар на площади 1600 «квадратов» в Керчи полностью потушили ГУ МЧС России по РК 📲 MAXимум новостей 📱«Крым 24» | «Радио Крым» 🎙 тест тест.
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🧯Пожар на площади 1600 «квадратов» в Керчи полностью потушили ГУ МЧС России по РК 📲 MAXимум новостей 📱«Крым 24» | «Радио Крым» 🎙 тест тест.