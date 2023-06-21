В Краснодарском крае перед судом предстанут участники финансовой пирамиды

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела возбужденного в отношении 47-летнего приезжего из республики Крым, 37-летнего жителя Адыгеи и 37-летней анапчанки по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ.
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