Подозреваемый в подрыве Cybertruck использовал ИИ

Подозреваемый в подрыве Cybertruck у отеля Трампа использовал ChatGPT Мэттью Лайвелсбергер, подозреваемый в подрыве электромобиля Tesla Cybertruck у отеля в Лас-Вегасе (штат Невада), использовал ChatGPT при подготовке преступления.