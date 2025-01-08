Подозреваемый в подрыве Cybertruck использовал ИИ

Подозреваемый в подрыве Cybertruck у отеля Трампа использовал ChatGPT Мэттью Лайвелсбергер, подозреваемый в подрыве электромобиля Tesla Cybertruck у отеля в Лас-Вегасе (штат Невада), использовал ChatGPT при подготовке преступления.
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