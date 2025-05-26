Захарова пошутила в ответ на заявление Мерца о поставках оружия Украине

Она призвала отобрать «салфетку» у канцлера и вице-канцлера Германии Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявления канцлера и вице-канцлера ФРГ о снятии ограничений по дальнобойности вооружения, поставляемого Украине.
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