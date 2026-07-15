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Андрей Талалаев: «Надеемся, что в РПЛ будем идти в сторону судейства финала ЛЧ и ЧМ, где больше чистой борьбы, футбола»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев надеется, что в новом сезоне РПЛ арбитры будут позволять игрокам больше борьбы.

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